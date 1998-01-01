Посольство РФ: Среди пострадавших при взрыве в Гааге россиян нет

При взрыве в Гааге граждане России не пострадали. Об этом стало известно из Twitter-канала российской дипмиссии в Нидерландах.

— 27 января в Гааге прогремел взрыв. По предварительным сведениям, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Есть пострадавшие, на месте происшествия работают спасатели. По информации полиции, граждан России среди пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что фасады трех домов обрушились после мощного взрыва. Из соседних зданий людей эвакуировали с помощью пожарных лестниц. На месте ЧП проходит спасательная операция. Из-под завалов уже извлекли девять человек. Информация о погибших не поступала.