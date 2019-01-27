«Папина дочка» шокировала фанатов сменой образа после родов

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Дарья Мельникова выложила в Instagram фото, на котором наглядно продемонстрировала свой новый имидж.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова всерьез задумалась о смене имиджа после родов. Актриса удивила подписчиков новой публикацией в Instagram, где продемонстрировала свой новый образ. Перемены в стиле Мельниковой начались со стрижки — артистка сделала каре.

Проститься с локонами звезду заставили дети.

— Длинные волосы с двумя детьми — это роскошь, — приводит слова знаменитости 7дней.ru.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Спасибо @kidsout_ru за мою новую стрижку 😅✊ теперь хочу на маникюр! 😄

Публикация от  Дарья Мельникова (@melnikovadsh)

Фанаты оценили новый образ своей любимицы. Они завалили Дарью комплиментами и честно признались, что даже завидуют ее внешности.

— Класс, очень красиво!

— Как жаль, что мне не идут такие стрижки!

— Ух ты! Здорово! Самая красивая!

Рождение двух детей не мешает Мельниковой оставаться красивой и ухоженной. Актриса продолжает следить за собой: посещает салоны красоты, следит за модными трендами. Даже в плотном графике кормлений и прогулок звезда находит время на себя. К тому же, актриса смогла извлечь из своего материнства выгоду. С недавних пор Дарья начала вести свой блог, где рассказывает об эффективных приемах воспитания детей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Дарья Мельникова незадолго до празднования Нового года стала мамой во второй раз.

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