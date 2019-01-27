До России не дойдет: Эколог оценил идею отказа немцев от туалетной бумаги

Российский эколог Андрей Фролов оценил идею отказа Германии от туалетной бумаги. В интервью для РЕН ТВ специалист высказал свое мнение на этот счет.

Эксперт отметил, что в ФРГ уже давно заботятся об экологии. В этой стране часто меняют принятые стереотипы поведения, поэтому следовать советам журналистки Лары Тиде для немцев не составит труда. В России дело обстоит иначе. По мнению эколога, российские граждане еще долго не обзаведутся биде в каждой квартире и не начнут использовать плошки с водой вместо туалетной бумаги. Если это и произойдет, то точно не в ближайшее время.

— С точки зрения гигиены это, естественно, намного лучше. С точки зрения экологии, бумага — это не самое страшное, что нас происходит. В Германии у них тренд такой, что надо заниматься экологией, менять стереотипы поведения. Если они могут взять и в каждой квартире биде построить, пускай строят. Думаю, у нас долго еще будет разговор идти, чтобы перейти к этому, — приводит слова специалиста РЕН ТВ.

Ранее Пятый канал сообщал, что в статье для Süddeutsche Zeitung Лара Тиде предложила отказаться от туалетной бумаги и задуматься над альтернативным предметом личной гигиены. Журналистка подсчитала, что среднестатистическая семья в ФРГ использует 93 рулона туалетной бумаги в год. На эти цели идут только специально срубленные деревья. Многоэтапная процедура подготовки древесины наносит ущерб экологии. Чтобы этого избежать, автор статьи посоветовала использовать плошки с водой или биде.