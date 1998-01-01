Емкость с водой вместо туалетной бумаги: Жителей ФРГ просят подумать об экологии

Тонны использованной туалетной бумаги, которые отправляются в канализацию, оказывают влияние на экологию планеты, пишет издание Süddeutsche Zeitung. В статье жителям Германии предлагают задуматься об альтернативном предмете личной гигиены.

Среднестатистическая семья в ФРГ использует 93 рулона туалетной бумаги в год. При этом производители изделия не применяют для производства вторичное сырье из-за несоответствия критериям качества. На эти цели идут только специально срубленные деревья. Многоэтапная процедура подготовки древесины несет крупные убытки. Но, как сообщает издание, эффективнее средства чем туалетная бумага немцы не знают.

— В странах, где преобладает бедное население, люди держат рядом с туалетом емкости с водой. При необходимости они опускают туда руки и решают тем самым проблему , — говорится в материале.

Автор статьи считает, что достойной заменой туалетной бумаге может стать биде, потому как европейцы, привыкшие к благам цивилизованного общества, вряд ли станут принимать на вооружение опыт стран третьего мира.

Ранее Пятый канал рассказывал, как можно приготовить ужин при помощи туалетной бумаги.