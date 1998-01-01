Первые подснежники распустились в Крыму

В Крыму наступил апрель. На полуострове распустились первые подснежники. Самые нежные цветы появились в Ботаническом саду и сразу стали главной достопримечательностью января. Толпы туристов спешат сделать эффектные фотографии.

Жители и гости Крыма могут любоваться подснежниками в январе, в отличие от героини сказки «12 месяцев», которую злая мачеха отправила в лес за цветами в середине снежной зимы.

По легенде, когда Адам и Ева покидали рай, на Земле шел снег, а там, куда ступала нога первой женщины, снежинки таяли, превращаясь в чудесные белые цветы. Крымские первоцветы уникальны. Например, подснежник — галантус складчатый — растет только на южном берегу полуострова. Больше в мире вы нигде его не увидите.

Галантус складчатый в природе встречается исключительно в горных районах Крыма, но вот продается повсеместно. Такой букет — мечта любой женщины. Увидишь белоснежные бутоны и чувствуешь — весна близко. Но не стоит забывать, крымские подснежники занесены в Красную книгу. По закону их нельзя собирать, вывозить и продавать. Нарушителей наказывают штрафом.

— Если вы хотите подарить незабываемые впечатления своей любимой, то возьмите ее за руку и сводите ее в крымский лес и покажите ей подснежники вживую, — говорит директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова Анна Репецкая.

А еще можно посетить Никитский ботанический сад. Там помимо подснежников зацвела калина фарерра и зимоцвет ранний. Запах этих цветов успокаивает и настраивает на позитивные мысли. Настоящий ароматур для тех, кто уже устал от холодной зимы.

В Крыму подснежнику не дают погибнуть, оберегая краснокнижный цветок в заповедниках. Белый символ приближающейся весны растет под чутким присмотром в Ялтинском, Крымском, Карадагском заповедниках, а также на мысе Мартьян.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в Сочи подснежники расцвели на месяц раньше положенного срока.