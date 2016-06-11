Обливший краской памятник «Вежливым людям» в Крыму мужчина задержан

Мужчина, обливший краской памятник «Вежливым людям», задержан по обвинению в совершении административного правонарушения — он находился в нетрезвом виде в общественном месте. Сообщает телеканал «360».

Как рассказала агентству РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова, в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье вандализм.

О мотивах поступка нарушителя не сообщается.

Памятник «Вежливым людям» установлен в Симферополе перед зданием парламента Республики Крым. Монумент появился в Крыму после событий на Украине в 2014 году, когда люди в камуфлированной форме установили контроль над аэропортом Симферополя и другими стратегическими объектами и поддержали крымчан, бывших тогда жителями Украины, не принявших государственный переворот, произошедший в Киеве.

Ранее Пятый канал рассказывал об установке скульптурной композиции, посвященной «Вежливым людям».