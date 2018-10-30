Рэпер XXXTentacion стал отцом спустя семь месяцев после смерти

Подруга убитого в Майами рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Дуэйн Онфрой — прим.ред.) родила мальчика в минувшие выходные. Семья покойного подтвердила в соцсетях, что «ребенок и мама здоровы».

Малыша назвали Гекьюме Онфрой. По информации таблоида The Daily Mail, музыкант придумал имя для своего первенца незадолго до смерти. «Гекьюме» означает другое состояние или иное измерение.

Рэпер XXXTentacion и Дженесис Санчес начали встречаться еще весной 2018 года. Ранее он не раз проявлял агрессию в отношении женщин, одна из которых обратилась в полицию. Артисту грозило до 10 лет лишения свободы, но в итоге он был освобожден под залог через шесть месяцев.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором запечатлен момент убийства рэпера XXXtentacion.