Дочь Алферовой поставила условие матери перед Новым годом

Алферова заявила, что встретит Новый год дома вместе с дочерью Евдокией

Актриса Ксения Алферова заявила, что встретит Новый год дома вместе с дочерью Евдокией. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

По словам артистки, ей хотелось бы провести праздник где-нибудь вне дома, однако дочь предпочитает домашнюю атмосферу и попросила оставить семейную традицию без изменений.

«Она у меня больше домосед, чем я. Куранты должны быть дома. Я хотела куда-нибудь. Она говорит: „Мама, пожалуйста, давай мы будем дома“. И нам нравится дома. Такой домашний все же праздник», — рассказала Алферова.

При этом актриса не отказывается от поездок в праздничные дни. Путешествия, по ее словам, скорее станут планом на период после новогодних праздников.

Кроме того, в семье Алферовой существует собственная традиция для друзей. 2 января она устраивает день сбора гостей, когда все уже успевают отметить Новый год в своих компаниях и могут встретиться вместе.

«У нас есть 2 января — это день сбора друзей, когда совсем все уже отметили и все к нам приходят», — добавила актриса.

Тем временем стилисты уже определяют главные оттенки для праздничных образов к Новому году. Среди актуальных вариантов называют глубокие винные, бордовые, баклажановые и сливовые тона. Для более яркого наряда подойдут электрический синий, кобальтовый, изумрудный, ярко-зеленый и шартрез.

Праздничный образ также можно дополнить серебристыми тканями и материалами с эффектом металлика. Тем, кто предпочитает спокойные цвета, рекомендуют молочные и сливочные оттенки.

Среди необычных сочетаний выделяют бордовый с розовым, шоколадный с голубым, сливовый с серебром и насыщенный синий с коричневым.

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