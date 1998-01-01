Полиция ищет источники новой волны телефонного терроризма в Сибири

28 января власти и правоохранители сибирских регионов столкнулись с новой волной анонимных сообщений о минировании объектов, сообщил РИА Новости полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По его словам, целями телефонных террористов стали административные здания и социальные объекты в крупных городах Алтая, Хакасии, Алтайского края, а также в Иркутской, Новосибирской и Омской областях. Силовики и местные власти отрабатывают все без исключения сообщения о минировании и ведут поиск источников таких звонков.

На минувшей неделе по Сибири прокатилась еще одна волна ложных минирований. В анонимных сообщениях говорилось о взрывных устройствах в школах, больницах и административных объектах.