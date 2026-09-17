«Она до сих пор ходит»: Музыченко рассказал о связи со школьной учительницей

Учительница Юрия Музыченко приходит на его концерты спустя годы

Школьная учительница музыканта Юрия Музыченко до сих пор ходит к нему на концерты. Лидер группы The Hatters рассказал корреспонденту 5-tv.ru на съемке коллаборации с блогером Маш Милаш, что сохраняет теплые отношения с педагогом, которая поддерживает его творчество спустя годы.

«Ну я вот всем рассказываю, что мне в 10–11 классе классный руководитель — Елена Викторовна Соколова, педагог по географии, и она была еще завуч по внеклассной работе. А мы были не самый продвинутый класс, мы были „Дэшки“ (Д-класс). Такие, хулиганистые ребята. Вообще не „А“ и не „Б“», — рассказал Музыченко.

Музыкант отметил, что в школьные годы их класс часто придумывал идеи для мероприятий вместо того, чтобы просто заниматься учебой. По словам Юрия, именно на уроках географии они обсуждали подготовку к школьным праздникам.

«И вот все наши уроки географии мы обсуждали, что же мы такого хорошего замутим на празднике в школе», — поделился артист.

Также Музыченко рассказал о работе с блогером Маш Милаш и отметил, что группа открыта к новым трендам, хотя не всегда успевает за изменениями в молодежной культуре.

«Мы открыты, просто не очень понимаем. Но очень стараемся угнаться за молодежью», — сказал музыкант.

Отвечая на вопрос о десятилетии группы и подготовке к праздничному концерту, Юрий Музыченко рассказал, что половину программы вместе с The Hatters исполнит Маш Милаш. По его словам, артисты уже успели найти общий язык.

«Мы поняли, что притерлись. Мы как петелька и крючочек, как звенья одной цепи. Практически как шерочка с машерочкой. Мы можем себе позволить, чтобы половину нашей программы с нами исполняла Маш Милаш», — отметил лидер The Hatters.

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