Именитый российский эстрадный артист Ефим Шифрин поделился воспоминаниями о дружбе с легендой отечественно кинематографа Натальей Фатеевой.
Актер опубликовал черно-белую фотографию коллеги, которую она подарила ему на юбилей.
Она безупречно красива. У нее фиалкового цвета глаза, серебристый голос и заливистый смех! Да будь я поэтом… я бы выдумал что-нибудь посвежее и незатасканнее. В общем, она совершенна. И хороша в любом возрасте, — привел Шифрин выдержку из своего же дневника от 23 января 2009 года.
Артист также вспомнил случай с «желтой» прессой, которая попала в руки по дороге в Петербург. Статья с громким заголовком повествовала о личной жизни Натальи Фатеевой. Шифрин раскритиковал материал и его автора.
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Ранее Пятый канал рассказывал о феноменальной физической форме Ефима Шифрина.