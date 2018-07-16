Именитый российский эстрадный артист Ефим Шифрин поделился воспоминаниями о дружбе с легендой отечественно кинематографа Натальей Фатеевой.

Актер опубликовал черно-белую фотографию коллеги, которую она подарила ему на юбилей.

instagram @koteljnik

Она безупречно красива. У нее фиалкового цвета глаза, серебристый голос и заливистый смех! Да будь я поэтом… я бы выдумал что-нибудь посвежее и незатасканнее. В общем, она совершенна. И хороша в любом возрасте, — привел Шифрин выдержку из своего же дневника от 23 января 2009 года.

Артист также вспомнил случай с «желтой» прессой, которая попала в руки по дороге в Петербург. Статья с громким заголовком повествовала о личной жизни Натальи Фатеевой. Шифрин раскритиковал материал и его автора.

— Вами интересно это читать? Особенно этот бред про уведенного мужа? — риторически спросил актер.

Ранее Пятый канал рассказывал о феноменальной физической форме Ефима Шифрина.