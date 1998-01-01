Кабмин разрабатывает новые требования к соли и молоку

, 10:46 163

Рабочая группа во главе с вице-премьером Алексеем Гордеевым обсудила возможность обязательного йодированния соли и обогащения молока витаминами.

Фото: www.globallookpress.com

В Правительстве России решили законодательно закрепить качество продуктов питания, а также обеспечить население едой с необходимым содержанием витаминов и полезных микроэлементов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего агропромышленный комплекс.

Вопрос здорового питания обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы 25 января. По итогам встречи Гордеев поручил составить список продуктов, которые должны в первую очередь поступить на полки магазинов в обогащенном витаминами и микроэлементами виде. В частности, речь идет об обязательном йодировании соли и обогащении молока витаминами A и D.

Ранее Пятый канал сообщал, что потребительская корзина в России может подорожать на 30%.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

12:20
Видео: Урок в сибирской школе прервал льющийся на головы учеников кипяток
12:11
Аршавин встретил Новый год в одиночестве
12:02
В России вступило в силу ограничение предельной суммы долга по ряду кредитов
11:50
Мария Порошина выходит на сцену после месяца декрета
11:34
Скандал с уборкой снега может грозить губернатору Саратовской области отставкой
11:17
Племянница Виторгана заявила о пропаже мужа — фото
11:03
Видео задержания и допроса подозреваемого в хищении картины Куинджи
11:01
Певица Слава страдала от насмешек в детстве из-за редкой болезни
10:46
Кабмин разрабатывает новые требования к соли и молоку
10:30
Военные отчитались о результатах взрывных работ на Бурейском водохранилище
10:22
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человек
10:14
Первые подснежники распустились в Крыму
10:10
В НАТО назвали возможности российского флота беспрецедентными
9:58
Жириновский сравнил Хуана Гуайдо с «изжеванной резиной», которую скоро выкинут
9:50
Террористы в Сирии трижды за сутки нарушили «режим тишины»
9:42
Прославленная лыжница Нина Балдычева умерла в Петербурге
9:41
«Безупречно красива» — Шифрин рассказал о трепетных чувствах к Фатеевой
9:32
Дисциплинированная собака—пешеход покорила сердца пользователей сети
9:31
В России проиндексируют соцвыплаты инвалидам и ветеранам
9:18
Итальянский космонавт предсказал появление астронавтов-мутантов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

25 янв

Петербургские депутаты предлагают наказывать за ложные надписи «эко» и «био»

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — День снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама