Кабмин разрабатывает новые требования к соли и молоку

В Правительстве России решили законодательно закрепить качество продуктов питания, а также обеспечить население едой с необходимым содержанием витаминов и полезных микроэлементов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего агропромышленный комплекс.

Вопрос здорового питания обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы 25 января. По итогам встречи Гордеев поручил составить список продуктов, которые должны в первую очередь поступить на полки магазинов в обогащенном витаминами и микроэлементами виде. В частности, речь идет об обязательном йодировании соли и обогащении молока витаминами A и D.

Ранее Пятый канал сообщал, что потребительская корзина в России может подорожать на 30%.