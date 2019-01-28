Спрыгнувшая на лед Невы с Володарского моста женщина скончалась

Женщина, упавшая на лед Невы с высоты Володарского моста, умерла через несколько часов после происшествия 26 января, передает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали, однако все усилия медиков не спасли ее жизнь. В полиции завили, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места происшествия. Сообщалось, что женщине около 40 лет. Предварительной причиной был назван несчастный случай.