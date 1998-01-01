Видео: Женщина упала на лед Невы с Володарского моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге с Володарского моста на лед упала женщина. Фото и видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они утверждают, что пострадавшая была сильно пьяна.

Со льда женщину доставали спасатели. Она жива, но сильно травмирована. Бережно на носилках ее передали бригаде скорой помощи.

По данным 78.ru, пострадавшей 40 лет, падение произошло в результате несчастного случая. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Ранее Пятый канал рассказывал о страшном ДТП на Володарском мосту, который неожиданно стал самопроизвольно разводиться. Из-за этого в августе 2018 года пострадали три человека.