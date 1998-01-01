Немецкие СМИ: власти Германии официально «забыли» о блокаде Лениниграда

В немецком журнале Cicero вышел материал, в котором власти Германии обвиняются в непростительной «забывчивости». В опубликованной статье журналисты называют «роковой ошибкой» полное отсутствие официальных мероприятий 27 января 2019 года в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады. Об это сообщает ФАН.

Авторы материала напомнили, что именно руководство Третьего рейха приняло решение уничтожить Ленинград и всех его жителей. Именно поэтому командование вермахта отдало приказ военным пресекать любые попытки жителей покинуть осажденный город. Как говорится в статье, немецкие генералы были прекрасно осведомлены о тех ужасах, которые творились в Ленинграде. В первую очередь об огромном числе мирных жителей, включая детей, умерших от голода.

В статье особо отмечается тот факт, что вермахт не предлагал Красной армии сдать Ленинград, осознавая то, что такое количество людей ему будет не прокормить.

Авторы материала подчеркивают, что блокада Ленинграда стала «самым масштабным актом геноцида на европейском континенте после Холокоста». И власти Германии не имели права «забыть» о памятной юбилейной дате, несмотря на разногласия между Западом и Россией, которые существуют в настоящее время.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как ветераном показали фильм о секретной «Дороге Победы», построенной в рекордные сроки под Ленинградом во время блокады, сыгравшей не менее важную роль, чем легендарная «Дорога жизни».