Уникальную киноленту «Коридор бессмертия» показали ветеранам в Петербурге

, 12:36 Эфирная новость 87

Это первый фильм о засекреченной железной дороге, которая по своей важности не уступает легендарной «Дороге жизни».

Фото, видео: Пятый канал, Кадр из х/ф «Коридор бессмертия» (2019 год) / реж. Федор Попов

В память о событиях блокадного Ленинграда ветеранам показали уникальную киноленту «Коридор бессмертия». Это первый в России фильм о засекреченной в войну «Дороге Победы», которая по значимости не уступала «Дороге жизни». О строительстве 30-километровой железнодорожной ветки вдоль Ладожского озера между Шлиссельбургом и Полянами. Рабочие возводили ее 17 дней под непрерывным огнем немецких солдат.

 — Про эту «дорогу смерти», так ее называли сами железнодорожники из-за большого количества жертв, не знал никто. Она была в четыре раза более эффективной и результативной, чем «Дорога жизни», — рассказывает режиссер фильма Федор Попов.

На создание картины авторам потребовалось восемь лет. За это время они столкнулись с немалыми сложностями. В том числе погодными. Так, некоторые морозные сцены пришлось снимать в плюсовую температуру.

В широкий прокат военно-историческая драма «Коридор бессмертия» выйдет 9 мая.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в выставочном центре «Ленрезерв» посетителям показывали восстановленный фрагмент улицы блокадного Ленинграда и диораму «Дорога жизни».

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