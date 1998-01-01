Уникальную киноленту «Коридор бессмертия» показали ветеранам в Петербурге

В память о событиях блокадного Ленинграда ветеранам показали уникальную киноленту «Коридор бессмертия». Это первый в России фильм о засекреченной в войну «Дороге Победы», которая по значимости не уступала «Дороге жизни». О строительстве 30-километровой железнодорожной ветки вдоль Ладожского озера между Шлиссельбургом и Полянами. Рабочие возводили ее 17 дней под непрерывным огнем немецких солдат.

— Про эту «дорогу смерти», так ее называли сами железнодорожники из-за большого количества жертв, не знал никто. Она была в четыре раза более эффективной и результативной, чем «Дорога жизни», — рассказывает режиссер фильма Федор Попов.

На создание картины авторам потребовалось восемь лет. За это время они столкнулись с немалыми сложностями. В том числе погодными. Так, некоторые морозные сцены пришлось снимать в плюсовую температуру.

В широкий прокат военно-историческая драма «Коридор бессмертия» выйдет 9 мая.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в выставочном центре «Ленрезерв» посетителям показывали восстановленный фрагмент улицы блокадного Ленинграда и диораму «Дорога жизни».