Видео: В День памяти жертв Холокоста националисты провели марш в Аушвиц-Биркенау

В День памяти жертв Холокоста 27 января в Освенциме прямо на территории концлагеря Аушвиц-Биркенау националисты посмели провести свой марш, при этом власти города не предприняли никаких действий, пишет немецкая De Welt.

Радикалы устроили свое шествие, когда на территории лагеря смерти выжившие узники, представители международных и общественных организаций, делегации из разных стран мира, в том числе России возлагали цветы к монументу погибшим. Также на церемонии присутствовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что также не повлияло на действия националистов.

От вокзала Освенцима около 50 человек проследовали через город с большим национальным флагом, выкрикивая: «Мы здесь хозяева! Это начало борьбы за Польшу в Польше». Также фигурировали антисемитские лозунги о том, что «еврейская нация и Израиль делают все возможное, чтобы изменить историю польской нации».

Дойдя до территории бывшего лагеря, они не постеснялись на нее зайти.

В польском обществе такая выходка вызвала возмущение и гнев, а министр внутренних дел Йоахим Брудзиньский в ответ на критику за бездействие его подчиненных ответил, что у участников марша «не все в порядке с головой».

— Если вы теперь попытаетесь переложить ответственность за антисемитизм в головах этих сумасшедших идиотов на это правительство, то это будет непорядочно и неумно, — попытался оправдаться глава польского МВД.

Как сообщал Пятый канал, накануне в Аушвиц-Биркенау почтили память жертв концлагеря. Священнослужители католической, иудейской, православной и протестантской церквей отслужили поминальный молебен.

Аушвиц-Биркенау стал наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти. В период с 1941 по 1945 годы на его территории были замучены, расстреляны, умерли от голода, невыносимых условий и болезней около 1,4 миллиона человек. Среди погибших около 1,1 миллиона — евреи, поэтому лагерь стал одним из главных символов Холокоста. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.