Раскрыт доход новой пассии Петросяна

Директор и возможная невеста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова хорошо зарабатывает на творчестве маэстро и выгодно вкладывает в недвижимость в центре Москвы. Портал «Телепрограмма» подсчитал деньги, которые вскоре могут пополнить общий семейный бюджет.

Ежемесячный профессиональный доход 29-летней Татьяны Брухуновой оценили минимум в 700 тысяч рублей. Менеджер контролирует все финансовые дела театра Петросяна.

В собственности у Брухуновой две квартиры в центре Москвы — одна на улице Лесной, вторая в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Площадь последней составляет 200 квадратных метров, а стоимость вместе с дорогим ремонтом может превышать 200 миллионов рублей.

К слову, недавно Петросян и Брухунова вернулись из путешествия. На правой руке Татьяны было замечено кольцо с драгоценным камнем, которое ей мог подарить сатирик, который недавно официально стал холостяком.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Елена Степаненко и Евгений Петросян делят многомиллионное совместное имущество.