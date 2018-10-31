Удерживаемый на Украине капитан судна «Норд» Владимир Горбенко пропал — адвокат

, 17:38 201

Сторона защиты россиянина крайне обеспокоена, что мужчина не выходит на связь уже третий день.

Фото: Facebook @Максим Могильницкий

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил руководитель украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», сотрудники которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий.

— По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит, — написал Могильницкий в Facebook.

Адвокат добавил, что Горбенко «таким вот образом исчезает не впервые».

— Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины, — рассказал он.

Могильницкий считает, что основания для беспокойства очень серьезные.

— Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного, — написал он.

Facebook @Максим Могильницкий

Как сообщал Пятый канал, 11 января Киевский суд уже в четвертый раз перенес проведение подготовительного заседания по делу капитана «Норда» Владимира Горбенко — на этот раз якобы из-за неисправности оборудования для видео- и аудиофиксации. Ближайшее рассмотрение было назначено на 1 февраля.

Российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

18:39
Голодец назвала очередную победу «КамАЗ-Мастер» на «Дакаре-2019» подвигом
18:38
Адвокат капитана «Норд» подал заявление о его пропаже в полицию Украины
18:30
Алтайская чиновница назвала зарплату в 9 тысяч рублей завышенными требованиями
18:24
«Последний «Тигр» — Спецвыпуск Игровых новостей от Павла Лекаторчука
18:21
Немецкие СМИ: власти Германии официально «забыли» о блокаде Лениниграда
18:15
Мария Захарова уличила Джона Болтона в «оговорке по Фрейду»
18:09
Рудковская считает у Лазарев может повторить успех Билана на «Евровидении»
18:00
Видео: Сильнейшие снегопады бушуют в российских регионах
17:50
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо призвал к новым протестным акциям
17:43
Московские полицейские освободили пуму, которую взяли в заложники похитители
17:41
«Разбил мне сердце!» — Рэпер Face посвятил трек избиению Гуфа
17:38
Удерживаемый на Украине капитан судна «Норд» Владимир Горбенко пропал — адвокат
17:30
Российские саночники выиграли чемпионат мира в Германии — фото
17:21
Паранойя по-киевски: Депутат Рады винит во всех бедах Украины инопланетян
17:09
Видео: пожар произошел на одной их крупнейших верфей в Турции
17:04
Audi каршеринга «Яндекс. Драйв» влетела в автобус в Петербурге
17:00
Политолог: Угроза Саакашвили сменить власть в Грузии — его личный спектакль
16:51
Фанаты встретили фигуристку Самодурову после победы на чемпионате Европы — видео
16:42
Хиллари Клинтон готова участвовать в выборах президента США в 2020 году
16:27
Киркоров оценил идею измерять его ростом сугробы в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

9 янв

На Украине назначили дату суда над капитаном «Норда»

31.10.2018

«Надеюсь, моя судьба будет благополучно решена» — капитан судна «Норд»

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама