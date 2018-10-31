Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил руководитель украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», сотрудники которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий.

— По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит, — написал Могильницкий в Facebook.

Адвокат добавил, что Горбенко «таким вот образом исчезает не впервые».

— Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины, — рассказал он.

Могильницкий считает, что основания для беспокойства очень серьезные.

— Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного, — написал он.

Facebook @Максим Могильницкий

Как сообщал Пятый канал, 11 января Киевский суд уже в четвертый раз перенес проведение подготовительного заседания по делу капитана «Норда» Владимира Горбенко — на этот раз якобы из-за неисправности оборудования для видео- и аудиофиксации. Ближайшее рассмотрение было назначено на 1 февраля.

Российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».