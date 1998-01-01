Поклонники Степаненко переживают за решившую «омолодиться» юмористку

У поклонников юмористки Елены Степаненко, озабоченных состоянием ее здоровья после развода, вызвало беспокойство обращение артистки в хирургическую клинику.

Один из фанатов Степаненко поделился с Пятым каналом видео, на котором якобы бывшая жена Евгения Петросяна выходит из кабинета Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Москве. По его утверждению, в этот момент на лице Степаненко можно было разглядеть специальную «разметку», которую хирурги наносят перед пластической операцией.

Ранее Пятый канал сообщал о размере доходов возможной новой пассии Петросяна Татьяны Брухуновой.