МВД: Западные разведки изучают сценарии конфликтов в регионах РФ

Спецслужбы ряда западных стран изучают возможные сценарии конфликтов в российских регионах. С таким заявлением выступил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

— Те материалы, которые западное разведывательное сообщество подготовило, в них прописано в качестве одного из регионов будущего гражданского и военного конфликта это Поволжье. Есть сценарии соответствующие. На этом фоне сохраняющаяся, все-таки, угроза экстремизма и терроризма, она может рассматриваться и через иные призмы , — цитирует Зубова РИА Новости.

Замглавы МВД РФ добавил, что в отношении находящихся за рубежом россиян фиксируются попытки разными способами через них добыть сведения о нашей стране.

— Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом , — отметил он.

По словам Зубова, можно прогнозировать усиление давления на соотечественников, которые выехали за границу на работу или постоянное место жительства, а также имеют там собственность и активы.

В этой связи замминистра назвал сохранение стабильности в стране главной задачей органов внутренних дел.

Ранее Пятый канал рассказывал, что глава МВД Италии считает россиян виновными в обрушении эскалатора в Риме.