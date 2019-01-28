МВД: Западные разведки изучают сценарии конфликтов в регионах РФ

Спецслужбы ряда западных стран изучают возможные сценарии конфликтов в российских регионах. С таким заявлением выступил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов на итоговой коллегии МВД по Татарстану.
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Замглавы МВД РФ добавил, что в отношении находящихся за рубежом россиян фиксируются попытки разными способами через них добыть сведения о нашей стране.
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По словам Зубова, можно прогнозировать усиление давления на соотечественников, которые выехали за границу на работу или постоянное место жительства, а также имеют там собственность и активы.
В этой связи замминистра назвал сохранение стабильности в стране главной задачей органов внутренних дел.
Ранее Пятый канал рассказывал, что глава МВД Италии считает россиян виновными в обрушении эскалатора в Риме.