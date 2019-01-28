«Путь для произвола!»: Эксперт о новом законе Порошенко о религиозных общинах

Новый закон президента Украины Петра Порошенко, согласно которому религиозные общины Незалежной смогут сами менять юрисдикцию, откроет путь для произвола. Об этом в разговоре с телеканалом RT заявил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
По информации РБК, документ устанавливает порядок перехода общин из подчинения одной церкви в другую. Так, чтобы принять решение о переходе, за инициативу должны проголосовать не менее двух третей членов организации.
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Ранее Пятый канал сообщал, что представители Русской православной церкви надеются, что украинские власти, реализующие «грязный политический проект», вскоре покинут свои должности и заодно «утянут» раскольников.