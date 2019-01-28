«Путь для произвола!»: Эксперт о новом законе Порошенко о религиозных общинах

Новый закон президента Украины Петра Порошенко, согласно которому религиозные общины Незалежной смогут сами менять юрисдикцию, откроет путь для произвола. Об этом в разговоре с телеканалом RT заявил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

По информации РБК, документ устанавливает порядок перехода общин из подчинения одной церкви в другую. Так, чтобы принять решение о переходе, за инициативу должны проголосовать не менее двух третей членов организации.

— Фактически он облегчает процедуру смены принадлежности того или иного храма в рамках некоего общего собрания, в ходе которого 2/3 должны проголосовать за смену юрисдикции. При этом сложно предположить, кто в таких собраниях будет участвовать. Это открывает путь произволу, — прокомментировал Лункин.

Ранее Пятый канал сообщал, что представители Русской православной церкви надеются, что украинские власти, реализующие «грязный политический проект», вскоре покинут свои должности и заодно «утянут» раскольников.