«Путь для произвола!»: Эксперт о новом законе Порошенко о религиозных общинах

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Лидер Незалежной подписал документ, согласно которому общины смогут самостоятельно решать свои правовые вопросы.

Фото: © РИА Новости / Михаил Палинчак

Новый закон президента Украины Петра Порошенко, согласно которому религиозные общины Незалежной смогут сами менять юрисдикцию, откроет путь для произвола. Об этом в разговоре с телеканалом RT заявил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

По информации РБК, документ устанавливает порядок перехода общин из подчинения одной церкви в другую. Так, чтобы принять решение о переходе, за инициативу должны проголосовать не менее двух третей членов организации.

— Фактически он облегчает процедуру смены принадлежности того или иного храма в рамках некоего общего собрания, в ходе которого 2/3 должны проголосовать за смену юрисдикции. При этом сложно предположить, кто в таких собраниях будет участвовать. Это открывает путь произволу, прокомментировал Лункин.

Ранее Пятый канал сообщал, что представители Русской православной церкви надеются, что украинские власти, реализующие «грязный политический проект», вскоре покинут свои должности и заодно «утянут» раскольников.

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