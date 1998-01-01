В РПЦ ожидают, что украинские политики «утянут на дно» раскольников

Украинские политики, реализующие «грязный политический проект» по созданию автокефальной православной церкви, уйдут и «утянут на дно» у частников церковного раскола, заявил в понедельник, 28 января, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Он отметил, что в настоящее время улучшений в положении УПЦ Московского патриархата на Украине нет, однако Русская православная церковь верит, что катастрофа может быть преодолена, а Патриарх Кирилл делает все от него зависящее, чтобы помочь «нашим украинским братьям».

— Люди приходят и уходят, имена политиков забываются, а церковь остается. Что касается раскольников, которые сейчас максимально близко приблизились к политикам, то они должны помнить — политики уйдут и утянут на дно участников этого раскола, — цитирует Александра Волкова РИА Новости.

Как ранее сообщал Пятый канал, 15 января Константинопольский патриархат опубликовал, текст томоса об автокефалии для так называемой новой Православной церкви Украины, провозглашенной месяцем ранее на «объединительном соборе», где ее главой был избран патриархом непризнанный киевский митрополит Епифаний. Согласно документу, юрисдикция РЦУ ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов и основывать приходы за границей.

Патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать «Объединенную раскольническую церковь Украины». А Владимир Путин назвал создание независимой православной церкви на Украине «чисто политическим проектом», призванным разделить народы России и Украины.