Псковская школьница получила грант на производство молочной продукции

Школьница из Псковской области получила грант на производство молочной продукции. Девушка стала победительницей Всероссийского конкурса талантов для детей из детских домов.

Сейчас Раяна живет под Псковом с приемными родителями. Семья многодетная — у девушки семеро братьев и сестер, пять из которых тоже приемные. Вместе с родителями они занимаются изготовлением молочной продукции, хотят расширить производство, но для этого нужно приобрести еще одну корову и доильный аппарат, оборудовать сыроварню.

Об этом проекте школьница и рассказала на конкурсе талантов, пояснив, что грант направит на его реализацию. Идею Раяны члены жюри сочли достойной первого места.

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