Штрафы за отказ от газового счетчика могут появиться в России

Россиян, отказавшихся ставить счетчики на газ, предлагают штрафовать. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Как отметил депутат, все необходимые для этого поправки в КоАП РФ уже внесены на рассмотрение в правительство.

Как отметил Завальный, изменения в законодательстве позволят снять с «Газпрома» ответственность за неустановку счетчиков в тех случаях, когда собственники отказались пускать специалистов в квартиру. При этом чиновник обратил внимание на то, что во всех квартирах с газом счетчики должны были быть установлены до 2012 года, а ответственность даже в случае отказа жителей газифицированных домов лежала на поставщике. В результате установлено было меньше половины приборов — только 800 тысяч, а установить нужно еще 1,2 миллиона.

Глава думского комитета отметил, что введение штрафа за отказ от установки счетчиков позволит со временем решить проблему неплатежей и долгов.