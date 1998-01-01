В Чувашии и Смоленской области тоже требуют простить жителям долги за газ

, 19:02 29

Примером для таких предложений послужила Чеченская Республика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Депутаты Смоленской области и Чувашской Республики обратились в региональные прокуратуры с просьбой списать с жителей долги за газ по примеру Чечни. Об этом сообщают местные СМИ.

Инициатором запроса в ведомство в Смоленской области стал депутат Андрей Шапошников. По его мнению, принятие решения о списании долгов за газ в регионе было бы справедливым.

— Коль у нас все субъекты федерации по Конституции равны, то, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, приводит слова Шапошникова радиостанция «Говорит Москва».

С подобной инициативой выступили и в Чувашской Республике. Там депутат Константин Степанов также счел справедливым забыть о долгах за газ вслед за Чечней.

— А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору, заявил он на странице в Facebook.

Также Степанов отметил, что задолженность за газ в республике в третьем квартале 2018 года составила около трех миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд Чеченской Республики аннулировал долги жителей за газ общей суммой в девять миллиардов. Согласно доводам суда, компания-поставщик не выполняла требования закона и не составляла должным образом документы, которые были необходимы для списания долгов с населения. Однако в «Газпроме», в свою очередь, не намерены исполнять это решение.

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