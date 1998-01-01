Школьник, получивший серьезные ожоги при загадочных обстоятельствах, попал на видео

ЧП с подростком произошло на Берзарина в Москве. На кадрах видно, как юноша выбегает из подъезда и затем скрывается из виду. При этом на нем горит куртка.

По информации пресс-службы столичного следственного комитета, вечером 24 января подросток находился в подъезде жилого дома вместе с друзьями. В результате случившегося он получил ожоги 98% тела. Как, в свою очередь, сообщает РИА Новости, сейчас 15-летний мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным запахом керосина. Согласно одной из версий, трагедия произошла в результате того, что юноша пролил горючее на себя и закурил.

Мать подростка в разговоре с Пятым каналом призналась, что раньше у ее сына уже происходили радикальные конфликты со сверстниками. После одного из случаев он даже лежал в больнице. В роковой вечер мальчик успел позвонить отцу и прохрипеть в трубку: «Я думал, что они мне друзья».

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