Школьник, получивший серьезные ожоги при загадочных обстоятельствах, попал на видео

, 14:51 Эксклюзивное видео 281

Инцидент произошел вечером 24 января.

Фото, видео: Пятый канал

ЧП с подростком произошло на Берзарина в Москве. На кадрах видно, как юноша выбегает из подъезда и затем скрывается из виду. При этом на нем горит куртка.

По информации пресс-службы столичного следственного комитета, вечером 24 января подросток находился в подъезде жилого дома вместе с друзьями. В результате случившегося он получил ожоги 98% тела. Как, в свою очередь, сообщает РИА Новости, сейчас 15-летний мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным запахом керосина. Согласно одной из версий, трагедия произошла в результате того, что юноша пролил горючее на себя и закурил.

Мать подростка в разговоре с Пятым каналом призналась, что раньше у ее сына уже происходили радикальные конфликты со сверстниками. После одного из случаев он даже лежал в больнице. В роковой вечер мальчик успел позвонить отцу и прохрипеть в трубку: «Я думал, что они мне друзья».

Ранее Пятый канал сообщал, как китаянка подожгла себя ради удачного снимка.

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