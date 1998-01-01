Получивший ожоги школьник скончался в московской больнице

Школьник, который получил 98% ожогов в результате инцидента на улице Берзарина в Москве 24 января, скончался в столичной больнице в понедельник, 28 января. Об этом "360" рассказал источник, знакомый с ситуацией.

15-летний подросток, по данным следствия, отдыхал в подъезде дома с двумя своими друзьями и распивал спиртные напитки. По информации ТАСС, мальчик успел рассказать, что они облили его керосином из канистры и подожгли. В свою очередь сайт KP.RU заявляет со ссылкой на собственные источники, что он сам облился керосином, а загорелось все из-за сигареты.

В результате происшествия подросток был госпитализирован в НИИ Склифосовского. Кроме фатальных ожогов, у мальчика медики диагностировали ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Ранее Пятый канал публиковал видео самого инцидента.