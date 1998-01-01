Видео: В Петербурге полыхает цех по переработке мусора

В Невском районе Петербурга 64 пожарных с применением 18 единиц техники пытаются справиться с огнем, который охватил цех по переработке мусора. Возгорание произошло около полуночи во вторник, 29 января, сообщили Пятому каналу в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По информации представителей экстренных служб, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. К трем часам ночи пожар удалось локализовать, однако полностью потушить огонь пока не получается. Тем временем информация о пострадавших не поступала.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пожар произошел на одной их крупнейших верфей в Турции.