Видео: пожар произошел на одной их крупнейших верфей в Турции

Пожар на судоверфи Тузла, расположенной недалеко от Стамбула, произошел днем 28 января. По предварительной информации возгорание случилось на одном из топливозаправшиков.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и медики. Об этом сообщает агентство DHA.

Появилась первая информация о пострадавших — предположительно их семеро. Данные уточняются.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Судостроительный кластер Тузла — один из крупнейших в Турции, расположенный в провинции Стамбул на берегах пролива Босфор.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин», строящемся на Адмиралтейских верфях в Петербурге, который произошел 27 ноября 2018 года. В результате пожара пострадали два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.