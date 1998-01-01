Видео: пожар произошел на одной их крупнейших верфей в Турции

, 17:09 Видео 71

Возгорание произошло на судостроительном кластере Тузла недалеко от Стамбула. Есть пострадавшие.

Фото, видео: www.globallookpress.com, www.dha.com.tr

Пожар на судоверфи Тузла, расположенной недалеко от Стамбула, произошел днем 28 января. По предварительной информации возгорание случилось на одном из топливозаправшиков.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и медики. Об этом сообщает агентство DHA.

Появилась первая информация о пострадавших — предположительно их семеро. Данные уточняются.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Судостроительный кластер Тузла — один из крупнейших в Турции, расположенный в провинции Стамбул на берегах пролива Босфор.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин», строящемся на Адмиралтейских верфях в Петербурге, который произошел 27 ноября 2018 года. В результате пожара пострадали два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

18:39
Голодец назвала очередную победу «КамАЗ-Мастер» на «Дакаре-2019» подвигом
18:38
Адвокат капитана «Норд» подал заявление о его пропаже в полицию Украины
18:30
Алтайская чиновница назвала зарплату в 9 тысяч рублей завышенными требованиями
18:24
«Последний «Тигр» — Спецвыпуск Игровых новостей от Павла Лекаторчука
18:21
Немецкие СМИ: власти Германии официально «забыли» о блокаде Лениниграда
18:15
Мария Захарова уличила Джона Болтона в «оговорке по Фрейду»
18:09
Рудковская считает у Лазарев может повторить успех Билана на «Евровидении»
18:00
Видео: Сильнейшие снегопады бушуют в российских регионах
17:50
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо призвал к новым протестным акциям
17:43
Московские полицейские освободили пуму, которую взяли в заложники похитители
17:41
«Разбил мне сердце!» — Рэпер Face посвятил трек избиению Гуфа
17:38
Удерживаемый на Украине капитан судна «Норд» Владимир Горбенко пропал — адвокат
17:30
Российские саночники выиграли чемпионат мира в Германии — фото
17:21
Паранойя по-киевски: Депутат Рады винит во всех бедах Украины инопланетян
17:09
Видео: пожар произошел на одной их крупнейших верфей в Турции
17:04
Audi каршеринга «Яндекс. Драйв» влетела в автобус в Петербурге
17:00
Политолог: Угроза Саакашвили сменить власть в Грузии — его личный спектакль
16:51
Фанаты встретили фигуристку Самодурову после победы на чемпионате Европы — видео
16:42
Хиллари Клинтон готова участвовать в выборах президента США в 2020 году
16:27
Киркоров оценил идею измерять его ростом сугробы в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама