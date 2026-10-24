Площадь пожара в московском санатории возросла до трех тысяч квадратных метров

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

На месте продолжают работать бригады пожарных.

Пожар на юго-западе Москвы: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Площадь пожара в санатории на юго-западе Москвы увеличилась до тысячи квадратных метров. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице загорелась крыша санаторного здания. Огонь охватил кровлю деревянно-кирпичного строения, которое находится в состоянии реставрации. На месте зафиксировали открытый огонь, который быстро распространялся. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, однако быстро увеличилась.

На месте продолжают работать бригады пожарных.

Старинные здания в Москве нередко становятся жертвами возгораний. Ранее в апреле храм Василия Блаженного в Москве сообщил о небольшом пожаре. К счастью, интерьеры и святыни тогда не пострадали.

Возгорание произошло в кабинете директора музейного отделения — воспламенились личные вещи и мебель на площади в десять квадратных метров. Позже в экстренных службах сообщили, что пожар успешно потушили, не допустив существенного ущерба.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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