Яйцо всемогущее: В Шотландии появились целебные противораковые куриные яйца

В Шотландии появились курицы, которые несут противоонкологические яйца. Вывела их компания Roslin Technologies.

Специалисты компании провели исследование, которое показало, что одна из возможных причин появления онкологических заболеваний — неспособность организма самостоятельно вырабатывать определенные белки. Поэтому ученые решили вывести генномодифицированных куриц, яйца которых обогащены необходимыми белками в нужном человеку количестве, пишет портал «Белновости».

По заявлению компании, эти яйца также способны вылечить артрит и другие заболевания костей и суставов. По мнению авторов исследования, новый продукт также будет весьма полезен детям и профессиональным спортсменам.

Самым главным преимуществом «чудо-лекарства» ученые называют цену: теперь от рака и ряда других заболеваний можно приобрести лекарство по цене простого десятка яиц.