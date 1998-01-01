Школьников в Бурятии заставили сидеть в противогазах за опоздание

Учитель ОБЖ школы № 8 города Улан-Удэ применил своеобразные принципы воспитания молодого поколения. Так, за опоздание он заставлял учеников надеть противогазы и сидеть в них весь урок. Об этом пишет «Интерфакс».

Родители школьников пожаловались детскому омбудсмену. После проведения проверки учителю было назначено дисциплинарное взыскание, а директору напомнили, что подобные меры воспитания недопустимы законом.

Руководству школы рекомендовано провести разъяснительную работу с представителями педколлектива о необходимости соблюдения прав учащихся.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в школах Челябинска детей, одетых не по форме, не допускают к занятиям.