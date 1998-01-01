Искусственные женщины измерят радиацию на Луне

, 8:11 Видео 37

Женские манекены облетят спутник Земли на космическом корабле Orion.

Фото, видео: Esa.int

Два женских манекена совершат облет Луны на американском космическом корабле Orion и измерят уровень радиации на спутнике Земли, сообщили в Европейском космическом агентстве.

Два женских торса уже нарекли именами Хельга и Зоар (Helga и Zohar). Они изготовлены из материалов, которые имитируют разную плотность внутренних органов, и оснащены 5600 датчиками для измерения уровня солнечной радиации, а также лучей, приходящих из-за пределов Солнечной системы. Сенсоры установлены в наиболее чувствительных для лучей областях тела — легких, желудке, матке и костном мозге.

— Мы выбрали женские манекены, потому что число женщин-космонавтов увеличивается, а также потому, что женское тело обычно более уязвимо для радиации, — пояснил ведущий научный сотрудник Немецкого аэрокосмического центра Томас Бергер.

Единственным отличием двух манекенов станет специальный защитный жилет, который наденут только на Зоар. Полет запланирован на июнь 2020 года.

Ранее Пятый канал рассказывал об итальянском астронавте, который предрек появление космонавтов-мутантов.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

8:41
Невредная работа: Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
8:29
Александр Буйнов похвастался успехами внука-кадета
8:19
Британские власти пригрозили заблокировать соцсети
8:11
Искусственные женщины измерят радиацию на Луне
8:02
Школьников в Бурятии заставили сидеть в противогазах за опоздание
7:56
В России растет число фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей
7:50
Столичные власти поддержали ограничение движения для неэкологичных машин
7:43
Очередная Кончита Вурст: Лазареву подложили фрика на «Евровидении»
7:37
В МЧС прокомментировали пожар в цехе по переработке мусора в Петербурге
7:30
Яйцо всемогущее: В Шотландии появились целебные противораковые куриные яйца
7:23
Видео: Смертоносные и разрушительные снегопады обрушились на Россию
7:16
Толкнувший журналистку Скабееву депутат Рады заявил, что ему не за что извиняться
7:08
Псковская школьница получила грант на производство молочной продукции
7:00
Спасение махрового полотенца от жесткости — три простых лайфхака
6:47
«Мать-кукушка»: Певица Елка впервые показала подросших дочерей
6:34
«Это восторг!»: Сергей Безруков представил новый клип своей музыкальной группы
6:22
В руководстве Instagram заявили, что справились с произошедшим сбоем
6:11
Минюст намерен отменить наказание за «вынужденную» коррупцию
5:56
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже
5:34
Председатель Совфеда предупредила о пресечении попыток отрицания Холокоста

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

28 января

Итальянский космонавт предсказал появление астронавтов-мутантов

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама