Искусственные женщины измерят радиацию на Луне

Два женских манекена совершат облет Луны на американском космическом корабле Orion и измерят уровень радиации на спутнике Земли, сообщили в Европейском космическом агентстве.

Два женских торса уже нарекли именами Хельга и Зоар (Helga и Zohar). Они изготовлены из материалов, которые имитируют разную плотность внутренних органов, и оснащены 5600 датчиками для измерения уровня солнечной радиации, а также лучей, приходящих из-за пределов Солнечной системы. Сенсоры установлены в наиболее чувствительных для лучей областях тела — легких, желудке, матке и костном мозге.

— Мы выбрали женские манекены, потому что число женщин-космонавтов увеличивается, а также потому, что женское тело обычно более уязвимо для радиации, — пояснил ведущий научный сотрудник Немецкого аэрокосмического центра Томас Бергер.

Единственным отличием двух манекенов станет специальный защитный жилет, который наденут только на Зоар. Полет запланирован на июнь 2020 года.

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