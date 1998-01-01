Итальянский космонавт предсказал появление астронавтов-мутантов

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По мнению участника экспедиции на МКС, генно-модифицированные люди смогут принести больше пользы в космосе.

Фото: РИА Новости

Итальянский космонавт Лука Пармитано считает, что в далеком будущем экипажи Международной космической станции будут проходить генетическую и физическую модификацию перед экспедицией на орбиту. Своими мыслями астронавт поделился в интервью журналу Ulisse, пишет РИА Новости.

По его мнению, космонавт с четырьмя руками и хвостом вместо ног будет гораздо полезнее в условиях невесомости.

— Ноги в космосе бесполезны, четырехрукий астронавт с цепким хвостом был бы гораздо более приспособленным, — заявил Пармитано.

Пармитано добавил, что можно также попробовать пробудить присущий человеку ген, отвечающий за впадение в зимнюю спячку. Этот навык пригодится в длительных путешествиях по вселенной. По его прогнозу, полеты к Марсу станут возможны через 20 лет.

Этические аспекты теории генно-модифицированных людей не сильно беспокоят итальянца, поскольку он считает, что этика меняется вместе с научным прогрессом.

Сейчас Пармитано готовится к своей второй экспедиции на МКС, первый раз итальянец был на орбите с 29 мая по 11 ноября 2013 года.

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