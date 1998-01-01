Невредная работа: Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников

Работа с персональным компьютером не считается вредной. К такому мнению пришли в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. В связи с этим ведомство выступило с предложением отменить проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров у офисных работников, трудящихся за персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) — компьютерами. Об этом пишет ТАСС.

— Работы на ПЭВМ при воздействии электромагнитного поля широкополосного спектра частот (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) как таковые не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний, — считают в министерстве.

В настоящее время работники, проводящие за работой с ПЭВМ более половины рабочего времени, обязаны регулярно проходить медицинские осмотры за счет работодателя.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что для прохождения медосмотров у трудящихся появился дополнительный выходной.