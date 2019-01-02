С нового года у граждан России появились дополнительные дни отпуска

Работающие жители РФ с 1 января 2019 года получили право на дополнительные отпускные дни. Это будут, как их тут же обозвали острые на язык россияне — «отпуска специального назначения».

Отныне работодатели обязаны предоставить работнику специальное время для прохождения необходимой диспансеризации. Большинство работающих получили к отпуску один оплачиваемый день. Сообщает «Российская газета».

Эти изменения внесены в Трудовой Кодекс. В них говорится, что большинству работающих один день за счет работодателя для прохождения диспансеризации положен один раз в три года. А людям предпенсионного возраста — два дня, и не раз в три года, а ежегодно.

Для того, чтобы воспользоваться правом, работникам нужно будет писать заявление на имя работодателя.

Поправки в Трудовой Кодекс направлены на увеличение доступности всеобщей диспансеризации для работающих людей. Ранее по действующему законодательству были предусмотрены лишь профессиональные медосмотры, да и то только для некоторых категорий работников — сотрудников сферы образования, здравоохранения, торговли, водозаборов, пищевых производств, а также тех, чья работа связана с источниками повышенной опасности.

По словам медиков, регулярное прохождение диспансеризации позволит выявить факторы риска по целому ряду заболеваний, а также — наличие скрытых болезней у человека. При обнаружении которых человека направят на дополнительное обследование. Это, как полагают специалисты, поможет в выявлении на более ранних стадия такого опасного заболевания, как рак.

Ранее Пятый канал рассказывал, какие изменения ждут жителей РФ в наступившем году.