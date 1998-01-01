В Челябинске житель пятиэтажного дома едва не оказался под завалом, когда пытался попасть в квартиру. Перекрытия были в таком ужасном состоянии, что просто рухнули от слабого толчка.

— В стене изначально была трещина, и с каждым годом она становилась все сильнее. В итоге, вчера пришло время. Она навалилась на дверь, отчего та не открывалась. После того, как я выдавил дверь туда, вместе с косяком, стена обрушилась, — рассказывает хозяин квартиры Алексей Черной.

Здание не такое уж старое, 60-х годов постройки, но уже давно находится в аварийном состоянии. По словам жильцов, в доме проседают полы, а в стенах регулярно появляются новые трещины. В произошедшем сейчас разбирается специальная комиссия. В управляющей компании уже заявили, что рухнувшая стена не является несущей и не представляет опасности для оставшейся части дома.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Тамбове крыша и часть дома обрушились под тяжестью снега.