В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в понедельник, 28 января, открылась фотовыставка о блокаде Ленинграда.

На открытии экспозиции выступила председатель «Общества блокадников города-героя Ленинграда и членов их семей в США» Изабелла Светлосанова. Она отметила, что совпадение двух важнейших дат в истории человечества — памяти жертв Холокоста и Дня освобождения Ленинграда — ведет к постепенному забвению трагической и героической судьбы ленинградцев.

— Мы, блокадники Ленинграда, уверены, что наша история должна быть доведена в качестве напоминания до сведения членов ООН, а следовательно, до сведения всего мир , — сказала Светлосанова.

Пятый канал

Блокадница отметила, что если бы Ленинград пал под натиском фашисткой Германии, то это изменило бы ход Великой отечественной войны всей истории.

Российский постпред Василий Небензя пообещал добиться выступления блокадников с трибуны ООН.

— Ленинград — это и моя личная история, потому что мой отец до войны учился в Ленинградском авиационном техникуме и оттуда добровольцем пошел на фронт. Ему было тогда 17 лет, он приписал себе еще один год. И так с этим годом в паспорте прожил всю жизнь , — поделился Небензя.

Пятый каанал

Выступая на церемонии памяти жертв Холокости на Генассамблее ООН, генсек всемирной организации Антониу Гутерриш отметил дату 75-летия освобождения Ленинграда и назвал блокаду «ужасом внутри ужаса».

Ранее Пятый канал рассказывал о забвении блокады Ленинграда в Германии.