Дегтярев назвал нацизмом отказ в визах российским спортсменам

В Минспорта сегодня назвали нацизмом решение некоторых стран отказать российским спортсменам во въезде для участия в международных соревнованиях.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Михаил Дегтярев отметил: подобные решения — не что иное, как страх перед серьезными конкурентами, коими являются российские атлеты. И напомнил, что подобные решения будут иметь последствия для каждой страны.

«Это не спортивное поведение. Это опасение за проигрыш. Это, вообще честно говоря, чистый нацизм. По национальному признаку отказ в визах — это безобразие. Это осуждаемо во всем мире. Это не их решение. Решает международная федерация, кого допускать, кого нет», — сказал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Глава Минспорта напомнил: из-за отказа допускать российских спортсменов право принимать этапы международных соревнований уже потеряли Литва и Эстония. Швеция рискует лишиться чемпионата мира по лыжным гонкам. На очереди Польша, Германия и Канада, где должен пройти молодежный чемпионат мира по хоккею. Местный премьер заявил, что российские спортсмены визы не получат.

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