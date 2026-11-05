Зрители выбрали: проект Пятого канала вошел в рейтинг лучших сериалов 2026 года

«Пилигрим» вошел в рейтинг сериалов года по версии ВЦИОМ

Сериал Пятого канала «Пилигрим» вошел в число лучших российских сериалов 2026 года по версии зрителей. Проект получил 9% голосов участников опроса Аналитического центра ВЦИОМ, проведенного совместно с премией «Народная марка».

В рейтинговой таблице «Пилигрим» занял восьмую строчку, разделив результат с несколькими другими популярными сериалами.

Какие сериалы обошел и с кем сравнялся «Пилигрим»

Лидерами рейтинга стали «Невский» и «Склифосовский». Восьмой сезон криминальной истории и 13 сезон медицинской драмы получили по 16% голосов опрошенных.

Следом расположился пятый сезон «Полярного» с результатом 13%. Третье место по количеству голосов заняли «Вампиры средней полосы» — 12%.

По 11% набрали новый сериал «Холод» и второй сезон «Ландышей».

«Пилигрим» получил 9% голосов, столько же, сколько «Олдскул», «Князь Андрей», пятый сезон «Мажора» и второй сезон «Овчарки».

Почему россияне выбирают многосезонные сериалы

Авторы исследования отмечают, что интерес аудитории сохраняется к историям, которые уже имеют собственную экранную биографию и узнаваемых персонажей.

Зрителям важно не только следить за развитием нового сюжета, но и возвращаться к героям, с которыми они знакомы по предыдущим сезонам.

По мнению аналитиков ВЦИОМ, результаты исследования отражают устойчивый интерес к продолжениям популярных историй.

Особенно востребованными оказались криминальные и медицинские драмы.

В таких проектах напряженные профессиональные ситуации сочетаются с личными конфликтами персонажей, а каждая новая история позволяет зрителям снова встретиться с полюбившимися героями.

При этом аудитория интересуется и другими жанрами. Среди заметных проектов года оказались комедии, фантастические истории и романтические драмы.

О чем сериал «Пилигрим»

Российский остросюжетный сериал «Пилигрим» вышел в 2023 году. Проект выходит на Пятом канале, производством занимается кинокомпания «Триикс Медиа».

В центре истории — Дмитрий Рубцов (позывной «Пилигрим»). Он бывший агент засекреченного подразделения 0‑18, которое брало на себя самые опасные задачи: ликвидацию ОПГ, нейтрализацию террористов и другие дела, с которыми не справлялись обычные силовые структуры.

Все меняется после предательства. Личные данные всех агентов попадают к врагам, и за сотрудниками начинается охота. Большинство коллег Рубцова гибнет, другие вынуждены скрываться, менять имена и документы.

Сам Пилигрим теперь нигде не задерживается надолго, чтобы не подставить себя и близких. Но прошлое не отпускает: то старые соратники просят о помощи, то враги настигают его в новом городе.

Основная цель героя — вычислить предателя и защитить тех, кто еще остался в опасности.

Главную роль исполняет Денис Васильев. В числе других актеров — Дмитрий Паламарчук, Илья Шакунов, Мария Фефилова. Режиссер — Александр Колесник.

Съемки проходили в Москве, Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге, а также на Красной Поляне (Роза Хутор) и в Волосово. Локации добавляют истории масштаба и реализма.

Зрители отмечают, что сериал держит в напряжении за счет сочетания отдельных сюжетных линий в каждой серии и сквозной интриги — поиска «крота» внутри подразделения.

При этом характер главного героя раскрывается не только через экшен‑сцены, но и через его попытки сохранить человечность в условиях постоянной угрозы.

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