Необычное преступление в Москве попало в объектив камеры наблюдения. Двое мужчин отобрали у зоопсихолога пуму по кличке Марсель с тем, чтобы потребовать выкуп. Момент, когда они вытаскивают бедное животное из подъезда, оказался на записи.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов изложил официальную версию случившегося.

— По его (владельца пумы — прим. ред.) словам, в одном из домов на 13-й Парковой улице, куда его пригласили для проведения фотосессии с животными, заказчик мероприятия, применив насилие, отобрал у него пуму по кличке Марсель и требует денежные средства за возврат хищника, — сообщил Титов.

Как выяснилось впоследствии, владелец пумы задолжал похитителю 100 тысяч рублей и тот решил заманить его к себе в дом, заказав в качестве аниматора. Камера наблюдения у подъезда зафиксировала, как мужчина вытаскивает сопротивляющегося хищника, второй человек его сопровождает. Также полковник Титов сообщил, что по случившемуся возбуждено уголовное дело, а похитителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МВД РФ

Пострадавший, радостно воссоединившийся со своим питомцем рассказал, что для экзотического хищника у него есть все документы, а сама кошка родом из Канады.

МВД РФ

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