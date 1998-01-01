Профессиональные стилисты назвали образ Волочковой «совершенным недоразумением»

, 13:37 Фото 398

Знаменитая балерина оскандалилась, выложив очередное пляжное фото в Instagram.

Фото: Instagram @volochkova_art

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова окончательно разочаровала стилистов своим «задорным макияжем». Кроме того, ее заподозрили в злоупотреблении фоторедактором Photoshop, из-за которого она выглядит на снимках крайне неестественно.

Поводом для критики стала публикация с пляжного отдыха на Мальдивских островах, где балерина позирует в длинной белой майке на голое тело. По мнению ведущего специалиста студии красоты Dajmur Анастасии Николаевой, артистка неумело высветлила области под бровью и над скулой.

Instagram @volochkova_art

— Сейчас же столько оттенков! Куда более гармонично смотрелся бы золотистый бронзант, добавляющий сияние загорелой коже, — добавила она.

В беседе с Дни.ру профессиональный визажист отметила, что «задорность» фотографии непозволительна для примы балета.

— И правда же, куда еще задорнее? Какой следующей фотографией нас порадует нашумевшая своими шпагатами балерина? — задается она вопросом.

По мнению стилиста, «говорить об Анастасии Волочковой — только портить удовольствие от созерцания».

К слову, по фигуре балерины прошлись поклонники. Невооруженным взглядом на этой фотографии видно, что Photoshop артистка все же переборщила точно. Слишком уж стройные бедра стали еще больше контрастировать в широкими от природы плечами.

— Зачем еще больше уродовать фотошопом и без того своеобразную фигуру? Она сознательно хочет выглядеть как мужик? — недоумевает одна из пользовательниц сети.

Но ничто не сломит уверенность дивы в своей красоте. Несмотря на то, что образ балерины называют «совершенным недоразумением», сама Волочкова считает критиков обычными завистниками.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Волочкова напугала своих поклонников зловещей фотографией с женихом в купели.

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