Москалькова попросила Украину предоставить информацию о капитане судна «Норд»

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с обращением к Украине. Как сообщает ТАСС, она попросила украинскую сторону хоть как-то прокомментировать ситуацию с пропавшим капитаном судна «Норд» Владимиром Горбенко — последний год он удерживался на территории Незалежной.

Украинцы арестовали Владимира Горбенко по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», ему также вменялся незаконный вылов рыбы.

— Сегодня я обращаюсь к официальным властям Украины с просьбой разъяснить ситуацию, прошу наши дипломатические каналы, если у них есть малейшая информация, проинформировать меня, — заявила Москалькова о ситуации с Горбенко.

Также омбудсмен назвала ситуацию в целом тревожной и вызывающей много вопросов. Причины тревожиться и вправду есть — 26 января Горбенко вышел из дома в украинском Мелитополе и фактически пропал без вести. Сведениями о капитане «Норда» не располагают ни больницы, ни морги, ни правоохранительные органы Незалежной.

По крайней мере, они об этом заявляют — ранее Пятый канал рассказывал, что СБУ отрицает свою причастность к исчезновению Горбенко. При этом адвокат моряка, Дмитрий Щербина рассказал, что прежде они созванивались с подзащитным каждый день, а тут пропал, не сказав ни слова. Горбенко был последним из экипажа «Норда», кто удерживался на Украине — прочих моряков удалось вернуть домой. Суд по его делу назначен на 1 февраля.