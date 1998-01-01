СБУ отрицает причастность к исчезновению капитана «Норда»

На Украине пропал капитан печально известного судна «Норд». В субботу, 26 января, Владимир Горбенко вышел из дома в Мелитополе и больше его никто не видел. Телефон молчит, в больницах и моргах информации о россиянине нет. Адвокат подал заявление в полицию.

— Человек пропал без вести, хотя такого до этого не было, мы созванивались каждый день, до этого такого не было. Ни мне, ни родственникам он ничего не озвучил, — рассказал адвокат Владимира Горбенко, Дмитрий Щербина.

Траулер «Норд» вместе с экипажем украинские пограничники задержали в Азовском море весной прошлого года. И судно, и моряков арестовали по надуманному обвинению «за незаконный промысел». Благодаря дипломатам и правозащитникам, весь экипаж, кроме капитана, уже вернулся домой. Суд по делу Горбенко назначен на 1 февраля.

При этом Служба безопасности Украины заявляет, что не причастна к исчезновению капитана «Норда».

— Мы в телефонном режиме связывались со следователем СБУ, который ведет дело Горбенко (чтобы узнать о его местонахождении — прим. ред). Он сообщил, что никакими данными о его официальном задержании не располагает, — рассказал ТАСС адвокат моряка Александр Руденко.

Известно, что нацполиция начала проверку по факту публикации информации об исчезновении на Украине капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко.