СБУ отрицает причастность к исчезновению капитана «Норда»

, 23:42 Видео 28

Представители Службы безопасности Украины заявляют, что не причастны к исчезновению капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.

Фото, видео: Пятый канал

На Украине пропал капитан печально известного судна «Норд». В субботу, 26 января, Владимир Горбенко вышел из дома в Мелитополе и больше его никто не видел. Телефон молчит, в больницах и моргах информации о россиянине нет. Адвокат подал заявление в полицию.

— Человек пропал без вести, хотя такого до этого не было, мы созванивались каждый день, до этого такого не было. Ни мне, ни родственникам он ничего не озвучил, — рассказал адвокат Владимира Горбенко, Дмитрий Щербина.

Траулер «Норд» вместе с экипажем украинские пограничники задержали в Азовском море весной прошлого года. И судно, и моряков арестовали по надуманному обвинению «за незаконный промысел». Благодаря дипломатам и правозащитникам, весь экипаж, кроме капитана, уже вернулся домой. Суд по делу Горбенко назначен на 1 февраля.

При этом Служба безопасности Украины заявляет, что не причастна к исчезновению капитана «Норда».

— Мы в телефонном режиме связывались со следователем СБУ, который ведет дело Горбенко (чтобы узнать о его местонахождении — прим. ред). Он сообщил, что никакими данными о его официальном задержании не располагает, — рассказал ТАСС адвокат моряка Александр Руденко.

Известно, что нацполиция начала проверку по факту публикации информации об исчезновении на Украине капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

0:53
Эксперт прокомментировала новый продуктовый минимум для россиян
0:44
США блокируют активы нефтяной компании Венесуэлы в угоду Хуану Гуайдо
0:30
Россиян не существует, а Русь украли у Украины: Новые теории политологов Незалежной
0:16
Расследование дерзкого ограбления: Как обычный слесарь вынес картину Куинджи из Третьяковки
23:58
Ольгу Зарубину обвинили в интимной связи с отцом Малинина и рождении от него ребенка
23:42
СБУ отрицает причастность к исчезновению капитана «Норда»
23:28
Ушла из жизни самая пожилая всадница в мире
23:16
Астрономия ЖКХ: Каким образом появляются фантастические долги у россиян
22:59
Стали известны детали нового плана ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе
22:44
Иван Ургант высмеял авторов светских хроник
22:30
Мэр Киева Виталий Кличко экстренно госпитализирован в Австрии
22:11
Жаркие разборки в Сочи: массовая драка со стрельбой — видео
22:01
Видео: Непогода на юге Англии проверяет пилотов на профпригодность
21:54
«Близко!»: ученые рассказали об астероиде, который «свергнет» Землю 1 февраля
21:40
В РПЦ ожидают, что украинские политики «утянут на дно» раскольников
21:24
Получивший ожоги школьник скончался в московской больнице
21:11
Папа Римский, назвавший секс «божьим даром», предложил обучать ему в школах
20:46
Боливар не выдержит двоих, или сколько стоит революция в Венесуэле
20:21
ВКонтакте запустили архивацию записей
19:59
Варшава будет вынуждена согласовывать маршрут своего газопровода с Москвой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

28 янв

Удерживаемый на Украине капитан судна «Норд» Владимир Горбенко пропал — адвокат

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама