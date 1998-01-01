Поклонники Кейт Миддлтон «вычислили» пол четвертого ребенка герцогини

Супруга герцога Кембриджского Уильяма — Кейт Миддлтон планирует родить сестренку для девятимесячного принца Луи. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что к такому решению Миддлтон подтолкнуло наблюдение за старшими детьми — пятилетним Джорджем и трехлетней Шарлоттой. Они очень дружны и практически все время проводят вместе.

Кроме того, герцогиня вдохновилась примером других представителей королевских семей. Так, матерью четверых детей является и сама Елизавета II.

Ранее Пятый канал сообщал, что журналисты и интернет-пользователи предполагают, что Кейт Миддлтон находится в положении не первый месяц, однако пока не объявляет об этом общественности.