«Очень важно!» Эксперт одобрил инициативу отмены техосмотра для личных авто

Законопроект, согласно которому водители личного автотранспорта, больше не будут проходить обязательный технический осмотр, значительно упростит жизнь автомобилистам. Об этом в разговоре с телеканалом RT заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

По информации канала, депутаты «Справедливой России» предложили расширить перечень транспортных средств, для которых прохождение техосмотра необязательно. Данная инициатива объясняется статистикой Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Так, техническая неисправность авто составляет всего 3,8% среди всех причин ДТП, случившихся в России в первые девять месяцев 2018 года.

— Техосмотр в отношении частных автомобилей абсолютно неэффективен и ничего не дает, кроме головной боли для граждан. Тем более он не решает поставленные перед ним задачи , — прокомментировал Похмелкин.

Законопроект уже находится в очереди на рассмотрение в Госдуме.

Ранее Пятый канал сообщал, что в МВД, в свою очередь, предложили ужесточить правила прохождения техосмотра.