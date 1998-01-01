Житель Подмосковья заявил, что его терроризирует призрак Андрея Аршавина

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Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы города Лобня.

Фото: Iinstagram @andrew_arshavin

Житель Лобни обратился в полицию с заявлением о призраке Андрея Аршавина, который забирает из его квартиры деньги. Правоохранители со всей серьезностью начали расследование.

По словам заявителя, мужчина, очень напоминающий звезду российского футбола, проходит через стену его жилища на улице Аэропортовской, дистанционно его душит. Кроме того, он сообщил, что слышит крики неких девушек об изнасиловании. 

Ранее Пятый канал рассказывал о жительнице Канады, которая сняла на видео «призрака» у своего дома.

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