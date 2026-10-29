Пенсия перед Новым годом: кто из россиян получит сразу две выплаты

Кавшар: январскую пенсию части россиян перечислят досрочно в декабре

Пенсионеры с графиком выплат с 1-го по 10-е число месяца получат в декабре обычную пенсию за декабрь и досрочную за январь 2027 года. Об этом журналистам ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

В 2027 году новогодние каникулы продлятся 11 дней, и многие пенсионеры, как и в предыдущие годы, получат деньги за январь в конце декабря, пояснила депутат. Эта выплата поступит без привычной «январской» индексации. В 2027 году плановое увеличение страховой пенсии пройдет в два этапа: первый — в феврале, на 6,8%, затем в апреле — на 3,3%.

В январские праздники не работает большая часть организаций, в том числе «Почта России». Поэтому граждане, график получения пенсионных выплат которых приходится с 1-го по 10-е число каждого месяца, получают январскую пенсию досрочно, в декабре.

«Это не дополнительная выплата, не „13-я пенсия“. Это досрочная выплата за следующий месяц», — подчеркнула Кавшар.

Ранее 5-tv.ru прояснял, что единой даты выплаты пенсий в России нет — сроки зависят от региона и способа доставки. Пенсионер выбирает способ получения — карту, почтовое отделение или доставку на дом, но не конкретное число месяца. На карту деньги зачисляют по графику регионального отделения Соцфонда и банка, обычно в день перевода, но не позже следующего рабочего дня.

В почтовом отделении пенсию можно получить в течение выплатного периода — около трех недель. Если не получать выплаты полгода, поступление приостановят, для возобновления понадобится подать заявление. При доставке на дом почта организует до двух дополнительных попыток, если человека не оказалось на месте.

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