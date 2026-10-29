ВСУ атаковали пожилую женщину в инвалидной коляске и ее сына при эвакуации

Беспилотник ВСУ атаковал женщину в инвалидной коляске во время эвакуации

Пожилая женщина в инвалидной коляске подверглась атаке украинских беспилотников во время эвакуации из Константиновки. Об этом РИА Новости сообщил сопровождавший ее сын Вячеслав Мамчур.

«Над нами пролетел дрон, развернулся и буквально перед нами ударил. Через пять минут прилетают еще три дрона, начинают нас искать. Бьет дрон — я чувствую у меня какой-то осколок в спине», — заявил он.

Мужчина считает, что они легко отделались: небольшие осколки БПЛА попали в спину и лицо, а у женщины образовалась гематома. Несмотря на случившееся, мать и сын смогли эвакуироваться.

По словам Вячеслава, киевские боевики ударили по ним намеренно, так как он и его мать никак не могли быть приняты за военных. Мамчур пояснил, что их одежда и вещи явно указывали на то, что они мирные жители.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пяти раненых в результате атаки вражеских дронов на пассажирский поезд в Воронежской области. Действия ВСУ также привели к остановке движения поездов.

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